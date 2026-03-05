スタバの前で『入りたいー！！』と駄々っ子の柴犬さん。可愛すぎる子どものような姿が話題を集め、投稿は記事執筆時点で41.6万回再生を突破。「柴モップｗｗ」「イヤイヤ期ですか？」「こんなん凝視しちゃう(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『スタバの前で駄々をこねる犬』ワンコと一緒にショッピングモールに行った結果→まるで人間の子どものような光景】 どうしてもスタバに入りた