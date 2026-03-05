Alldocube Japanは、公式X上で、同社製タブレットの一部モデルで発生していたセキュリティ問題について、全4モデルのOTAアップデートを配信したと明らかにした。 同社によると、一部のモデルで「Keenadu」と呼ばれるマルウェアが混入していることがわかった。セキュリティ修正の対象機種は、「iPlay 60 mini Pro」、「iPlay 60 Pro」、「iPlay 70 Pro」のいずれもAndroid 14版と「iPlay 50 mini Pro」のNFE版含むAn