NTTドコモは5日、アーティストとファンが触覚でつながるシステムを開発したと発表した。VTuberグループ「ホロライブ English -Myth-」と体験コンテンツを制作し、「SXSW2026」で展示を行う。 VTuberを対象とした従来の推し活では、映像や声といった視覚・聴覚による体験が中心であり、ファンにとってアーティストは画面の向こう側にいる存在だった。今回開発したシステムでは、映像上の演出を触覚共有