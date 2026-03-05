Amazon.co.jpで、Appleの新型ノートパソコン「MacBook Neo」の予約を開始した。価格は9万9800円～。 MacBook Neo 「MacBook Neo」は、アルミ筐体を採用したノートパソコン。チップセットに「A18 Pro」を搭載し、空間オーディオとDolby Atmos対応デュアルスピーカーを内蔵する。価格は、256GBモデルが9万9800円、512GBモデルが11万4800円。カラーバリエーションは、イ