ヴィッセル神戸は5日、ブレンビー（デンマーク1部）からFW内野航太郎を期限付き移籍で獲得したことを発表した。期間は、明治安田J1百年構想リーグ終了までとなる。2004年6月19日生まれの内野は現在21歳。横浜F・マリノスのユースから筑波大学へと進学したパリ世代の“点取り屋”は、昨夏に卒業を待たずに欧州へと渡り、ブレンビーに加入。デンマーク1部リーグで5試合に出場していた。ヴィッセル神戸に加入する内野は、クラブ