聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第10弾は「３人目の動き」だ。――◆――◆――攻撃において相手の守備を崩したり、ゴール前で決定的な仕事をするために、必要不可欠な要素の１つと言える。ボールを持っている選手もしくはボールを持とうとする選手に対して、直接パスを受けるのではなく、次のパスの受け手になるべく予測して動き出すことで、相手にとって危険な