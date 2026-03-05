アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。関西に住むイラン人からも不安の声が上がっています。２月２８日、アメリカとイスラエルがイランに攻撃を開始。イランを３０年以上統治した最高指導者・ハメネイ師が殺害されました。その後も混乱が続いているとみられ、イランの国営通信は、両国の攻撃でこれまでに１０４５人が死亡したと伝えました。そんな中、関西では…イラン出身のアラシ・ソダギャランさん（４３）。１