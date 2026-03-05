閉幕後の万博会場跡地では、シンボルの大屋根リングの解体が進んでいます。報道公開されたのは、大屋根リングの解体現場。大部分が釘やボルトなどを使わない「木組み」の技術を採用したため、木材を１本ずつ外すことができ、全体の１５％ほど解体が進んでいるそうです。これらの木材は来年、横浜で開催される国際園芸博覧会の大型モニュメントや、能登地震の被災地で復興住宅に活用されることなどが決まっています。（博覧