奈良県は３月５日、渇水対策本部を設置し、明日から一部の地域で給水制限に向けた準備を行うと発表しました。記録的な少雨の影響で、奈良県川上村の大滝ダムでは、ダムの貯水量が低下し、５日午後３時の時点で貯水率が６．６％と、２０１３年にダムの運用が開始されて以来、過去最低レベルとなっています。吉野川の奈良県域では２月２６日から１０％の取水制限が行われています。奈良県は５日、２１年ぶりに「渇水対策本部