ディスカウントストア大手・トライアルホールディングスの公式Instagramは3月5日、投稿を更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手が「当社初の『企業アンバサダー』」に就任したことを報告しました。【写真】山本由伸がトライアルのアンバサダーに就任「ナイスショット」同アカウントは「この度、世界で活躍するメジャーリーガー・山本由伸選手が、トライアルホールディングスの企業アンバサダーに就任いたしました！」と報