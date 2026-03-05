大阪経済大学の専任職員が、後援会などから約４２００万円を横領したとして懲戒免職処分です。３月４日付けで懲戒免職処分となったのは、大阪経済大学の企画・総務部の専任職員の男性（３０代）です。大学によりますと、男性は去年６月から今年１月にかけて、学生の保護者を会員とする大学の後援会の口座から、自身が管理していたキャッシュカードを使って現金を引き出すなどし、計約４２００万円を横領したということです。