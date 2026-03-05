試合開始１時間前。車いすカーリング日本代表の中島洋治と小川亜希がコルティナ・カーリング・オリンピックスタジアムに姿を現した。隣には飯野明子コーチと荻原詠理コーチ。リンクにすぐ近い客席には、裏方のスタッフ、オルタネイトとして控えていた車いすカーリング仲間、そして日本から応援に駆けつけた人たちがいる。“チーム中島”の挑戦は、笑顔とともに始まった。簡単には勝たせてくれない強豪中国ミックスダブルスはミラノ