2027年春に卒業予定の大学生の採用に向けた企業の活動が1日に解禁され、本格的な就職活動がスタートしました。地元企業の魅力を知り就職に役立ててもらおうと、5日、金沢市で合同説明会が始まりました。石川県の本多の森庁舎で始まった「いしかわ就職フェア」には、午前中から多くの学生が訪れ、仕事内容などメモを取りながら熱心に企業の説明を聞いていました。参加する企業は去年より7社多い393社です。就職情報を提供するキャリ