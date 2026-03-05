民間小型ロケット「カイロス」３号機。３月５日、打ち上げられましたが、失敗に終わりました。５日午前６時半前、和歌山県串本町の名所「橋杭岩」には、続々と人が集まってきました。民間企業「スペースワン」が開発したカイロスは、これまでに２度打ち上げに失敗。今回のカイロス３号機は、ロケットの位置を把握するための衛星の配置や、天候の影響などで３回延期されていました。果たして無事に宇宙へとたどり着くことがで