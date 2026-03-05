「岩国れんこんチップス チョコレート」ゴディバ ジャパンは、「岩国れんこんチップス チョコレート」を、3月4日から山口県、広島県内のゴディバショップにおいて数量限定で先行販売する。さらに、3月12日から、全国の一部ゴディバショップ、ゴディバ オンラインショップ、および一部ゴディバ アウトレット店で数量限定販売する。ゴディバから、山口県岩国市のお土産ブランド「つまんでちょんまげ」の立ち上げや、「テレビ東京ダイ