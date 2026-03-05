news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「茶色く濁った水道水…原因は？美容室は『臨時休業』」についてお伝えします。◇長野市民「濁ってる濁ってる、ほら。今、洗面所で出したんだけど」4日午後、長野市の住民が見せてくれたのは、薄く茶色に濁った水道水。長野市民「おかって（台所）で使うのは困るよ」老朽化した水道管の交換作業中、4日午前11時ごろに業者が誤って仮設の配水管を重機で破損。これにより、