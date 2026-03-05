3月4日、日本テレビが4月期改編説明会を行い、24年ぶりとなる新たな報道番組の立ち上げが明らかになった。放送時間は土曜日の午後10時から約1時間の枠で、これまで放送されてきた『with MUSIC』は終了する。【写真】丸出しの背中に日焼けの痕が…有働由美子アナの大胆”バックショット”ネット上では3人の女性アナが浮上「この時間帯はTBSで、安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜さんによる『情報7daysニュースキャスター