【ロンドン＝横堀裕也】英警察当局は４日、スパイ活動を通じて中国の情報機関を支援したとして、国家安全保障法違反の疑いで３９〜６８歳の男３人を逮捕した。英メディアは、うち１人が与党・労働党のジョアニ・リード下院議員の夫だったと一斉に報じた。英紙ガーディアンなどによると、リード氏の夫は、英国とアジア地域との政治・経済交流を促進する英調査研究機関に勤務していた。リード氏は「夫のビジネスには関わっていな