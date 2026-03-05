「クリーブランドゴルフ RTi−FORGED ウエッジ」DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ショートゲームをやさしく、かつ高い精度でプレーしたいゴルファーに向けて、軟鉄鍛造ウエッジ「クリーブランドゴルフ RTi−FORGED（アールティーアイフォージド） ウエッジ」を4月4日から発売する。軟鉄鍛造ならではのやわらかいフィーリングを追求し、非常にやわらかい軟鉄素材（S15C）に独自の「コンデンス鍛造技術」を用い