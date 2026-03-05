【カトマンズ＝青木佐知子】ネパールで５日、総選挙（下院選、定数２７５）の投票が始まった。若者が主導した反政府デモで前政権が退陣に追い込まれるなど、既存政党への不信が強まる中で、汚職対策の強化などを訴える２０２２年結党の新興政党・国民独立党（ＲＳＰ）が支持を集めている。総選挙の結果は数日内に判明する見通しだ。昨年９月に辞任したカドガ・オリ前首相（７４）の地盤、東部ジャパの選挙区では、首都カトマン