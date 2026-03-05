FRUITS ZIPPER月足天音（26）が5日、Xを更新。同日結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）を祝福した。月足は「あーりんさんの幸せが俺の幸せえええええええええええ!!!!!!!!!!!!!」とコメント。続けて「でもなんだか昔からずっとずっと好きだからなんだか不思議な感覚!!!!」と心境を明かした。この投稿にフォロワーからは「オタクの天音かわいい笑笑」「推しの幸せは自分の幸せだよね」「オタクすぎて最高！」とコ