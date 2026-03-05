インドで4日、春の訪れを祝う祭り「ホーリー」が行われました。映像に映るのは、広場にぎゅうぎゅうに集まり両手を上げる人たち。手は真っ赤に染まっています。広場では、高いところからカラフルな粉や水が噴射され、人々は全身カラフルに染まりながら盛り上がっている様子がみられました。ホーリーは、年に一度開催される豊作を祈り色のついた粉や水をかけ合うヒンズー教伝統の祭りです。通りを歩くだけでカラフルな粉が飛び交い