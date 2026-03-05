ソフトバンクは５日のヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイ）に５―１で勝利した。「６番・一塁」で先発出場した秋広優人内野手（２３）がソロ本塁打を含む２安打１打点を記録。猛打を振るう背番号５２が本拠地でも存在感を放った。２回、一死走者なしの場面で打席に立つと吉村の内に切り込んでくるスライダーを振りぬいた。自身が「ファウルかなと思った」という打球は切れることなく右翼ポール際に着弾。オープン戦第２号