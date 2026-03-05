地球温暖化による食資源の変化に、日本人はどう向き合えばいいか。鹿児島大学教授の佐野雅昭さんは「水産物を『どう獲るか』を決めるのは『どう食べるか』という消費者の行動だ。北海道の周辺海域ではサンマやスルメイカ、サケなどの漁獲量が減少した代わりに、激増した魚がいる」という――。※本稿は、佐野雅昭『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／hidez※写真はイメージです -