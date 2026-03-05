世の中の健康法とはどのように向き合うといいか。医師の帯津良一さんは「健康法は、病気をしなければいい、病気が悪くならなければいいという守りの生き方でロマンが感じられない。明日のことはだれにもわからないからこそ、今日一日、一所懸命に働くことができたことに感謝して、大好きなお酒を飲むことは私にとってなくてはならない日課だ」という――。※本稿は、帯津良一『やり残したことは、死んでからやればいい』（廣済堂出