¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Î£²¿Í¤Ë¤è¤ë¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤Ï¡¢²ÚÎï¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥ì¥ó¤Ë¡¢¸ÞÎØ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸µÊÆ¹ñÂåÉ½¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥É¤â?¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯?¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¼Ô¤Ç¡¢¤·¤«¤âºÇ¶á¤ÏÃË»ÒÊÆ¹ñÂåÉ½¥¤¥ê