「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが、２９日に三重・鈴鹿サーキットで開催される「Ｆ１日本グランプリ」の決勝スタート前セレモニーで国歌演奏を行うことを５日、発表した。世界最高峰の自動車レースであるＦ１世界選手権シリーズの第３戦として開催される同グランプリ。２７日からの３日間で２０万人以上の観客が集結するといい、決勝レースでは世界１８０以上の国と地域で中継される。スタート直前の国歌演奏は、グラ