Ｊ１柏は５日、柏市内で次戦の千葉戦（７日・フクアリ）へ向けた調整を非公開で行った。前節のＦＣ東京戦（２〇０）は勝利し、開幕４戦目で百年構想リーグでの初白星を獲得。勝因の１つとして、走行距離を含めたプレーの強度が挙げられる。今季の柏は開幕からスプリント回数の低下が顕著で、昨季は１試合の平均スプリント回数がリーグ３位（１３７回）だったのに対し、開幕から３試合を終えた時点ではリーグ１７位（１２１回）