第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する３２校の主将が５日、大阪市内で「キャプテントーク」に参加した。今年は実施方式が変更され、初めてグループディスカッション方式を導入。４人１組で８班に分かれて、議論、意見交換を行った。「高校野球で身につけた心・技・体」をテーマに、別の班との交流や質疑応答の時間も設られ、班ごとに思いや考えを１枚の紙にまとめて発表した。２３年以来のセンバツ制覇