【新華社双鴨山3月5日】中国黒竜江省双鴨山市にある鉄鋼メーカーの黒竜江建竜鋼鉄では、今年初めから主要生産ラインが継続的に稼働し、安定した秩序ある操業を維持している。主力製品の生産量と販売量はいずれも計画値に達し、第1四半期の好調なスタートを切った。黒竜江建竜鋼鉄は鉄鋼大手、北京建竜重工集団が2003年に同省に投資、設立した総合鉄鋼企業。粗鋼230万トン、鉄精鉱80万トン、五酸化バナジウム1万トン、窒化バナ