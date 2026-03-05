全編“犬視点”で描くユニークなホラー映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』（原題：GOOD BOY）が７月10日(金)より公開されることが決定した。異変に気付いたのは、人間ではなく飼い犬だった……。誰もいない部屋の隅をじっと見つめる、何かに反応して吠える――そんな飼い犬の不思議な行動の先にある恐怖が描かれる。飼い主と一緒に田舎の実家にやってきた犬のインディ。闇に潜む超常的な存在に気付いたインディは、得体の知れない邪