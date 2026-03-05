女優の菊池桃子（57）が4日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。花粉症に悩まされていることを明かし、楽しみにしていることを明かした。番組では専門家から「70歳を過ぎると、花粉症の症状が出にくくなる」という説が紹介された。専門家は「花粉症は花粉を過剰に排除しようとする免疫の力によって起こってしまうので、年齢を重ねると、免疫の力がちょっとずつ落ちていきますので、70代、80代になると