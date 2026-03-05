ドランクドラゴン塚地武雅（54）が5日、Xを更新。同日結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）を祝福した。塚地は「うわぁ！ウソッ?!と…衝撃は受けましたが、フゥッ〜とちゃんと落ち着きまして、#佐々木彩夏さん！#あーりん！結婚おめでとうございます！」と佐々木を祝福した。続けて「#ももクロのアイドル、最年少のあーりんが結婚とは…感慨深い」と思いをはせ「#モノノフになったのは15年くらい前、初々しくも軽