東京・歌舞伎座で「三月大歌舞伎」が5日、初日を迎えた。お家騒動を描いた、昼の部「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」は、歌舞伎座での通し上演は13年ぶり。ダブルキャストで組まれており、初日はAプロの坂東巳之助が岩藤の霊、鳥井又助の2役をつとめた。「骨寄せの岩藤」の別名がある通り、野ざらしになっていた骨が集まる場面や、岩藤の霊が桜をながめながら空を飛び去る場面もある。笑みを浮かべながら宙乗りす