中国ではきょうから全人代＝全国人民代表大会が開幕しました。今年の経済成長率の目標は「プラス4.5から5%」。去年から引き下げられ、景気の減速が数値に表れました。静かに雪が降る中、開幕の日を迎えた全人代。記者「午前5時前です。全人代開幕まで4時間以上ありますが、既にメディアが集まっています」先行きの不透明な中国経済の動向に注目が集まる今回、世界中から集まった報道陣は、より良い撮影場所を確保するため、早朝か