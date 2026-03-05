Snow Man佐久間大介（33）が、5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。溺愛する保護猫について明かした。子どもの頃から動物が好きだったという佐久間は、保護猫を迎え入れようと思うが、猫を飼ったことがなかったため、「想像して、イメージして練習しておこうと思って、イマジナリーキャットっていって、想像で猫ちゃんを作り上げて、抱っこしてみたり、キャットウオークを壁にくっつけて、こうやって歩