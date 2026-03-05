インナーブランド「AMPHI（アンフィ）」とライフスタイルブランド「ETRÉ TOKYO（エトレトウキョウ）」がコラボレーションしたフィットウェアコレクションが誕生。2026年3月19日（木）より全国の取扱店舗やECサイトにて順次発売されます。両ブランドの感性が融合した、日常を快適かつおしゃれに彩るアイテムがラインナップ。シンプルで洗練されたデザインと心地よい着用感で、毎日のスタイルをさりげなくアップデ&