チェコ戦の1回、満塁本塁打を放ち迎えられる韓国の文保景（右）＝東京ドームワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで開幕して1次リーグC組が行われ、オーストラリアが台湾を3―0で下し、韓国はチェコに11―4で快勝した。前回大会で8強入りしたオーストラリアは2本塁打でリードを奪い、3投手が無失点でつないだ。台湾は打線が3安打に封じられた。韓国は4本塁打を放つなど、チェコ投手陣を序盤から打ち崩