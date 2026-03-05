全日本プロレスは5日、昨年11月に静岡県沼津市内で自動車を運転中に衝突事故を起こした青柳優馬（30）について、2月24日に沼津簡易裁判所から過失運転致傷の略式命令が下りたことを報告した。青柳は今月15日の東京・後楽園ホール大会から復帰する。青柳は昨年11月23日に車同士の衝突事故を起こし、運転免許証が1年近く失効していたことも判明。全日本は同年11月26日に減給50％3カ月間、3カ月間の謹慎処分を発表していた。団