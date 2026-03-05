沖縄県那覇市の沖縄大学は、学内の会議で不適切な発言をしたとの理由で、山代寛学長が辞任したことを公表しました。大学によりますと、去年12月下旬に開かれた学内の会議で、山代学長が出席者の教職員を怒鳴りつけるような言動があり、別の出席者から「不適切な発言ではないか」と大学に相談がありました。その後、山代学長から2月28日付での辞任の申し出があり、大学が受理したということで、大学が5日、ホームページで公表しまし