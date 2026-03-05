新田真剣佑（29）が5日、都内で行われたNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2（10日から配信）来日記者会見に出席。質疑応答で、ロロノア・ゾロ役の真剣佑をはじめ、メインキャスト勢ぞろいの来日が初の中、日本でしたいことと、お勧めしたいことは？と質問を受け、ウソップ役の米俳優ジェイコブ・ロメロ（29）が「焼き肉」と即答すると「南アフリカにいても『マッケン、焼き肉、食べたい』と言ってくる」と明かし、笑っ