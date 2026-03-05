香川県は、高松空港を発着する上海線について、1月6日から今月28日までとしていた全便運休の期間が10月24日まで延長になると発表しました。 運航会社の春秋航空から連絡があり、理由については「旅客需要の低迷」だと説明しているということです。背景には日中関係の冷え込みが影響しているみられています。