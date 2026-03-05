中東情勢が不安定となり、国内で懸念されるのは物価の高騰です。岡山市内のガソリンスタンドでも、提供するガソリンの価格に影響が出始めています。 【写真を見る】混迷極める中東情勢の影響でガソリン価格再び上昇か9日から7円～8円値上げするスタンドも【岡山】 岡山市北区にあるガソリンスタンドです。給油に訪れた人から聞かれたのは、ガソリン価格の動向を不安視する声です。 （給油に来た人）「値段が上がりそう