＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞インから出た川〓春花が前半最後の18番で奪ったイーグルで一気に流れを変えた。出だしの10番などボギーが２つ先行して迎えた495ヤードのパー5。残り232ヤードの2打目を5番ウッドできっちりグリーンに乗せた。ピン手前5メートルを沈め、昨季は出場29試合で1個しかなかったイーグルを今季は9ホール目で早々と決めた。【写真】初々しい…JK