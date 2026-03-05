＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアー、春のアジアシリーズ最終戦となる中国大会の第1ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は風が強くなった午後組でスタート。丁寧にスコアをまとめていたが最終18番パー5でダブルボギーとし、2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「74」。首位と8打差の2オーバー・63位タイでホールアウトした。【写真】現地で撮影！