8人組グループ・timeleszが、4月18日、19日の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』（読み：ジャル サッポロ ミュージック エクスペリエンス ニーゼロニーロク）に出演者することが決定した。timeleszは19日公演に参加する。【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨なお、すでに発表されている出演者は18日出演のKep1er、原因は自分に