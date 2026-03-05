連合は5日、今春闘で傘下の労働組合が要求した賃上げ率が、2日時点の集計で平均5.94％だったと発表した。前年同期は6.09％で、0.15ポイント減となった。連合によると、前年を下回るのは2021年以来。担当者は「近年の賃上げでベースとなる賃金が引き上がったため」としている。金額ベースでは前年を上回った。2日時点で集計できた2508組合の平均賃上げ要求額は、月1万9506円で前年同期より262円増えた。このうち組合員数300人未