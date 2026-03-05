鏡開きで二ツ森トンネルの貫通を祝う出席者＝5日、北海道仁木町北海道新幹線の新函館北斗―札幌の延伸工事のうち、倶知安駅と新小樽（仮称）駅間にある二ツ森トンネル（全長約12キロ）の貫通式が5日、仁木町で開かれた。建設予定のトンネル17本のうち11本目の貫通となり、沿線自治体の関係者らが「通り初め」や鏡開きで祝った。建設主体の鉄道建設・運輸施設整備支援機構によると、二ツ森トンネルの工期は2015年12月〜29年4月