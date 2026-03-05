東京電力福島第一原発事故から、3月11日で15年。廃炉作業は燃料デブリの取り出しが当初の予定から大きく遅れ、完了時期の見通しも厳しさを増している。一方、周辺地域では復興が進み移住者が増加するなか、元々の住民との交流が生まれにくいという新たな課題も浮上。事故後の「帰還」より「移住」が上回る自治体もある今、廃炉の現在地と地域コミュニティの現場に迫った。タンク1000基の解体作業2月19日、午前5時過ぎ。取材班は福