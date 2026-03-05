熊本県北部に住む60代の男性が、投資名目で現金をだまし取られました。被害額は約1億円に上ります。 警察によりますと、県北に住む60代の男性は、株に詳しい人たちと話がしたいと、SNSのグループチャットに入ったところ、ある投資サイトを紹介されました。 このサイトに登録した男性は、今年1月下旬から2月下旬まで、投資名目で十数回にわたって、サイト側が指定した口座に振りこみました。 するとサイト側は、実際には利